Wonka, un attore nano contro la scelta di Hugh Grant come Umpa Lumpa!

Il ruolo di Oompa Loompa di Hugh Grant sta ricevendo opinioni discordanti. C'è chi è piacevolmente sorpreso dalla scelta dell'attore, chi invece ritiene che sia ingiusto.

Si tratta di George Coppen, un attore affetto da nanismo. In una recente intervista, come riportato da Comingsoon.net (nostra fonte), avrebbe di gran lunga preferito il coinvolgimento di un attore realmente affetto da nanismo, anche perché: "Molti attori sento come se fossero tagliati fuori dall'industria che tanto amiamo. Molte persone, me incluso, ritengono che le persone affette da nanismo dovrebbero ricevere ruoli in drammi o nelle soap opera, ma non ci vengono offerti. Una porta ci viene chiusa, ma hanno dimenticato di chiudere la successiva".

Coppen mostra una fetta della categoria attoriale che si vede oggigiorno stroncata al nascere. Lo dimostrerebbe la scelta di un attore non affetto da nanismo per il ruolo dell'Oompa Loompa. In particolare, riferendosi a Hugh Grant, l'attore ha affermato che: "Gli hanno ingrossato la testa, in modo da farla sembrare più grande. Ma che diavolo gli avete fatto?".

La sua posizione è piuttosto chiara. D'altronde per il precedente film su Willy Wonka, ossia Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato (con Johnny Depp come protagonista) erano stati ingaggiati attori realmente affetti da nanismo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di George Coppen? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Nel frattempo, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Wonka.