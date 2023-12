Wonka 2 si farà? Le ipotesi sul futuro di Timothée Chalamet

Wonka sembra proprio aver fatto centro: il film con Timothée Chalamet ha intercettato una voglia latente di tornare nei dintorni della Fabbrica di Cioccolato più famosa al mondo che evidentemente accomunava gli spettatori fiondatisi numerosi in sala. Ma quali sono le possibilità di tornare per un secondo giro?

Ad occhio, Wonka non avrebbe bisogno di un sequel: la natura del film è infatti piuttosto chiara e ci porta a venire a conoscenza delle origini del cioccolataio interpretato da Gene Wilder prima e Johnny Depp poi, le cui avventure in questo prequel si concludono, non a caso, con quella che è a tutti gli effetti la genesi della famosa Fabbrica.

I diretti interessati, però, non hanno chiuso alla possibilità di vedere un nuovo film della saga: secondo Timothée Chalamet l'importante è che ci siano delle idee valide alla base e delle storie interessanti da raccontare, mentre il regista Paul King, pur ribadendo come Wonka nasca come progetto a sé stante, non ha comunque voluto chiudere le porte alla possibilità di tornare per una nuova avventura.

Insomma, al momento non c'è forse da metterci troppe speranze... Ma sì sa, il mercato è il mercato, e visti gli incassi di Wonka qualcuno potrebbe effettivamente saltar fuori con un'altra storia da raccontare con protagonista il personaggio di Timothée Chalamet! Nell'attesa che ciò accada, comunque, qui trovate la nostra recensione di Wonka.