Wong è stato lo Stregone Supremo nei cinque anni tra Infinity War e Avengers: Endgame

Ospitato nel corso del Celebrity Fan Fest, la star Benedict Wong ha potuto incontrare i fan del Marvel Cinematic Universe, e durante la chiacchiera l'attore ha dissolto uno dei dubbi relativi ad Avengers: Endgame.

Nello specifico cosa ha fatto il suo personaggio Wong, il braccio destro di Doctor Strange, nei cinque anni che separano l'epilogo di Infinity War e il prologo di Endgame dal resto del film dei fratelli Russo, che come sappiamo ha spostato avanti di un lustro il calendario del MCU.

"Ha fatto parecchie cose in quei cinque anni, si", ha raccontato Wong. "Ha iniziato a scrivere un libro, ragazzi, se volete saperne di più ... No, non è vero, non ne ha avuto il tempo perché stava difendendo il Sanctum."

Ciò vuol dire che, per cinque anni, Wong è stato lo Stregone Supremo del MCU:

"Perchè no!" Wong ha scritto. "La difesa del Sanctum è stata il suo fardello per tutto questo tempo."

Naturalmente si è trattata di una cosa temporanea, dato che il vero Stregone Supremo, Doctor Strange, come sappiamo è stato riportato in vita dallo schiocco di Hulk, insieme a tutti gli altri esseri viventi polverizzati da Thanos nel capitolo precedente.

