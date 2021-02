Wong Kar-wai e lo spettacolare corto Mercedes: ecco come festeggiare il capodanno cinese!

Il suo ultimo film uscito al cinema è The Grandmaster, ormai datato 2013, e sappiamo che Wong Kar-wai è al lavoro sulla sua prima serie televisiva che dovrebbe uscire probabilmente entro l'anno, ma nel frattempo il grande regista ha confezionato un corto promozionale per la Mercedes-Benz in cui si celebra l'arrivo del capodanno cinese.

Il corto ha tutti i tratti caratteristici che contraddistinguono da sempre il cinema del regista cinese; nel filmato vediamo riprodotti diversi scenari: una coppia che prende strade diverse (letteralmente), una famiglia di un ristorante, una giovane coppia di innamorati che litiga, un nonno apprensivo, un padre e un figlio piccolo che aspettano la madre, voci fuori campo, flashback da un passato felice. Alla fine i due amanti del primo segmento si ritroveranno in cima a un grattacielo in tempo per vedere l'inizio di una nuova alba.

Lo spot dalla durata di sei minuti è descritto come "a cura di Wong Kar-wai", ma Ogilvy Asia afferma che il regista l'abbia effettivamente diretto. D'altronde anche la regista Lulu Wang, premiata per The Farewell - Una bugia buona, ha recentemente diretto anche lei un altro corto per le celebrazioni del capodanno cinese per Apple.

Il prossimo progetto di Wong Kar-wai sarà la serie Amazon Blossoms Shanghai, un omaggio alla città del regista che ne esplorerà il boom economico degli anni Novanta. Adattamento del romanzo Blossoms di Jin Yucheng, la storia seguirà un miliardario fattosi da sé, Mr. Bao, e il suo percorso di rinnovamento e rinascita, da giovane opportunista con un passato turbolento fino ai vertici della città.

Protagonista della serie, scritta da Qin Wen, sarà Hu Ge (già al centro del film Il lago delle oche selvatiche), mentre Wong si occuperà della regia dell’episodio pilota.