Wong Kar-wai presenta Blossoms, connesso a In The Mood for Love e 2046

Dall'ultimo suo film uscito al cinema, The Grandmaster, il regista cinese Wong Kar-wai ha partecipato a diversi progetti, tra cui The Ferryman, appena finito di produrre, una nuova serie tv su Amazon e un biopic su Gucci per Annapurna. Tra i titoli in cantiere anche Blossoms, ora confermato ufficialmente dallo stesso cineasta asiatico.

Nel corso della settimana in cui è stato premiato dalla Hong Kong Film Writers Association, Wong Kar-wai ha confermato che la produzione di Blossoms potrebbe iniziare entro la fine dell'anno.

Basato sul romanzo del 2013 di Jin Yucheng, Blossoms racconta la storia di tre persone residenti a Shangai al termine della rivoluzione culturale cinese dagli anni '60 agli anni '90, con una serie di scene girate a San Francisco.



Nel corso della cerimonia, Wong ha confermato che dopo aver lavorato alla sceneggiatura negli ultimi quattro anni, ha quasi completato la stesura. Inoltre il regista ha approfondito il tema:"Blossoms sarebbe la terza parte di In The Mood for Love e 2046. Nessun attore è stato ancora scritturato, e dovranno essere in grado di parlare la lingua di Shangai" riferendosi allo specifico dialetto presente anche in In The Mood for Love.





"Shangai è la mia città e il tempo che descrive il libro è il periodo in cui sono stato assente perché sono andato a Hong Kong quando avevo 19 anni, nel 1963" aveva spiegato il regista qualche anno fa "Non ero tornato a Shangai fino all'inizio degli anni '90. Questa è la mia opportunità per recuperare tutto quello che ho perso".

Blossoms si concentrerà sulle faccende e le inezie della vita urbana, da fare la spesa ad organizzare una cena. Il film mostrerà un'immagine vivida della vita quotidiana della gente ordinaria di Shangai. L'intera storia si svolge su due linee temporali: dagli anni '60 alla metà degli anni '70, la fine della Rivoluzione Culturale. E dagli anni '80 all'inizio del nuovo secolo. La Shangai antica e quella modernizzata.