Wong Kar-wai annuncia il ritorno al cinema: un nuovo film 11 anni dopo The Grandmaster

In attesa di poter vedere l'ambiziosa serie tv Blossoms Shanghai in occidente, vi segnaliamo che il regista di culto Wong Kar-wai ha annunciato di essere a lavoro su un nuovo film per il cinema, a 11 dall'ultimo lungometraggio The Grandmaster.

In queste ore infatti Cineuropa e Variety hanno riferito che il colosso francese della moda Saint Laurent, che ha recentemente lanciato un'azienda di produzione di lungometraggi, produrrà il prossimo film di Wong Kar-wai: purtroppo non sono stati forniti altri dettagli, né di trama né di casting né di altro, tranne che il progetto è attualmente in fase di sviluppo.

Si tratterà, per l'autore di Days of being wild e Ashes of Time, di un attesissimo ritorno al lungometraggio, dato che l'epico e malinconico wuxai movie The Grandmaster, con Tony Leung e Ziyi, uscì nel lontanissimo 2013. Inizialmente, quando cinque anni fa fu annunciato il progetto di Blossoms Shanghai, un adattamento del romanzo omonimo di Jin Yuchen, venne presentato come film per il cinema, poi trasformato in un'ambiziosa serie tv.

Ricordiamo che alla fine del 2024 Wong Kar-Wai ha iniziato la pubblicazione della serie tv Blossoms Shanghai in Cina: lo spettacolo è composto da ben 30 episodi di circa 50 minuti ciascuno, tutti diretti dal regista di In the mood for love e Chungking Express, per un totale di circa 25 ore di televisione.

