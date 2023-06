Wonderwell, dopo sette anni arriva l'ultimo film con Carrie Fisher!

Qualche anno arrivava la triste notizia della scomparsa di Carrie Fisher, che ha lasciato un vuoto incolmabile all'interno del cinema. L'ultimo film di cui ha fatto parte, Wonderwell, sta per uscire.

Sono passati sette anni di lavorazione prima che si avessero notizie del film, ma finalmente sono arrivate. Ma come mai ci è voluto così tanto tempo?

Il regista Marsavin ha spiegato, durante un'intervista per Deadline (nonché nostra fonte), che: "Il viaggio che abbiamo intrapreso come cineasti con questo film è stato pericoloso quanto quello del film stesso. Dalle riprese allo schermo ci sono voluti sette anni. Gli effetti visivi su un film di questa portata richiedono tempo, ma siamo stati sfidati dai blocchi di Covid e, naturalmente, dalla scomparsa della nostra meravigliosa Carrie Fisher. Ora è il momento perfetto per condividere i suoi momenti magici sullo schermo nei panni di Hazel”.

Marsavin ha inoltre aggiunto delle parole incredibili riguardo all'attrice scomparsa: "Carrie era piena di energia durante le riprese e ha persino festeggiato il suo sessantesimo compleanno con noi in Italia, dove abbiamo girato il film. Dopo un servizio fotografico notturno, durato fino alle 2 del mattino, ha invitato l'intera squadra a festeggiare con lei e la festa è stata interrotta dalla polizia perché ritenuta un po' troppo rumorosa. La sua scomparsa è stata molto dura per tutta la squadra".

Insieme all'iconica Leia di Star Wars ci sarà anche la cantante Rita Ora. Nel cast saranno presenti anche Sebastian, Croft Kiera Milward e Nell Tiger Free.

Siete curiosi di vedere Wonderwell con Carrie Fisher? Lasciateci un commento per farcelo sapere!