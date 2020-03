Wonder Womand 1984: una dettagliata action figure ci mostra l'armatura dorata di Diana

La produzione di merchandise a tema Wonder Woman 1984 è ormai iniziata. Dopo l'action figure dei Queen Studios Collectibles, vediamo ora una dettagliata versione prodotta dagli Iron Studios.

Grazie alle immagini è possibile vedere Diana, con il volto di Gal Gadot, intenta a lanciare il suo lazzo dorato, mentre le ali si dispiegano. Sembra sia stata riposta una gran cura anche nei minimi dettagli del costume, con particolare attenzione agli inserti dell'armatura e ad ogni singola piuma.

Un indizio potenzialmente importante è poi suggerito dal punto di appoggio dell'action figure: una sorta di tronco spezzato. Anche lo sfondo dell'immagine promozionale propone un'ambientazione boschiva e chi ha seguito le gesta dell'eroina nei fumetti sa che lo scontro più importante tra Wonder Woman e Cheetah (interpretata nel film da Kristen Wiig) avviene proprio in una foresta.

Il prezzo di listino della figure indicato è 199,99 dollari e rappresenta quindi un prodotto dedicato ai fan più affezionati dell'amazzone guerriera. Saranno disponibili due tipi di teste, una senza elmo e una con l'elmo.

Come è possibile notare dal motion poster di Wonder Woman 1989, è stata data una grande importanza all'armatura dorata durante la promozione del film. La teoria più diffusa dai fan vede infatti Wonder Woman privata di una parte dei suoi incredibili poteri: solo grazie ad un'armatura speciale riuscirà ad affrontare le nuove minacce che la attendono.