Wonder Woman, Zack Snyder ricorda il primo giorno di Gal Gadot sul set: ecco la foto

A poco più di una settimana dall'arrivo di Wonder Woman 1984 nei cinema e nei salotti degli Stati Uniti, Zack Snyder ha deciso di celebrare l'imminente uscita del film con una foto del debutto di Gal Gadot nei panni dell'eroina.

La foto in questione, che potete trovare in calce all'articolo, risale al luglio del 2014 e in particolare al primo giorno di Gal Gadot sul set di Batman v Superman, film che ha firmato l'esordio dell'amazzone nel DCEU.

Snyder ha pubblicato l'immagine su Twitter, dove ha scritto: "Il primo giorno di Gal in costume sul set, luglio 2014. Scattata con il mio Iphone 6. Quando l'ho scelta nell'autunno del 2019 sapevo già che non sarebbe stata la mia Wonder Woman, ma la Wonder Woman di tutto il mondo. Sono davvero orgoglioso del modo in cui ha impersonato questo personaggio con grazie e amore."

La pellicola di Patty Jenkins debutterà nelle sale americane e su HBO Max il 25 dicembre, mentre per vederla in Italia dovremo attendere il 28 gennaio 2021 (ricordiamo che da noi la piattaforma streaming non è attualmente disponibile). Nel frattempo, sono emerse in rete le prime recensioni internazionali di Wonder Woman 1984, che ricordiamo vedere nel cast anche Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig.