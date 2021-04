Wonder Woman vs Godzilla, chi vincerebbe in uno scontro? Ecco la risposta di Gal Gadot

Ospite del Jimmy Kimmel Live per promuovere l'uscita di Impact, docu-serie targata National Geographic di cui è produttrice esecutiva, la sta del DCEU Gal Gadot ha scherzato su un eventuale scontro tra la sua Wonder Woman e Godzilla.

I due si sono "affrontati" di recente su HBO Max, con quest'ultimo che ne è uscito vincitore grazie al successo ottenuto da Godzilla vs Kong, diventato in poco tempo il titolo più visto di sempre sulla piattaforma. Parlando dell'argomento, Kimmel ha detto: "So che ci sarà un terzo film di Wonder Woman. Wonder Woman vs Godzilla, è questo il titolo di lavorazione giusto? Secondo te chi vincerebbe in uno scontro del genere? Io credo Wonder Woman"

"L'hai detto tu ma penso la stessa cosa" ha risposto l'attrice, che a quanto pare non vacilla neanche di fronte ad un colosso di oltre 120 metri e capace di sparare raggi atomici dalla bocca.

Sempre riguardo al suo ruolo nel DCEU, quando Kimmel le ha chiesto se avesse tenuto qualche oggetto della sua esperienza nel DCEU, l'attrice ha sfoggiato l'elmo dorato che ha indossato nel corso di Wonder Woman 1984. Potete vederlo voi stessi a circa 10.30 minuti del video in calce alla news.



Mostri giganti a parte, voi che aspettative avete nei confronti di Wonder Woman 3? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!