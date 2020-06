Wonder Woman vs. Captain Marvel, è scontro tra supereroine in questa fanart

Continuano le fanart le vedono scontrarsi Wonder Woman e Captain Marvel, le due eroine di punta degli Universi Cinematografici targati DC e Marvel. Chi vincerà?

Ancora una volta la creatività dei fan e degli artisti del web ci propone un epico duello tra supereroi, anzi, supereroine.

In questa fanart sono Diana Prince a.k.a. Wonder Woman e Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel a darsele di santa ragione, in uno scontro che ci piacerebbe davvero tanto poter ammirare in versione live-action, prima o poi.

"Chi vincerebbe questo scontro? Wonder Woman o Captain Marvel? Sarebbe davvero epico poter assistere a battaglie tra i supereroi come questa, ma sfortunatamente non credo che accadrà mai. Mi piace però immaginare che c'è un universo parallelo in cui scontri epocali come questo stiano avvenendo ahah" scrive Pablo, l'artista che ha realizzato la fanart, nella caption del post di Instagram che trovate anche in calce all'articolo.

Sulla pagina di Pablo, inoltre, troverete moltre altre illustrazioni in cui personaggi dei due universi fumettistici/cinematografici si scontrano o uniscono le forze per combattere contro un nemico comune (come nel caso di Thanos).

E voi, cosa ne pensate? Tra la Wonder Woman e la Captain Marvel dei film chi avrebbe la meglio? Fateci sapere nei commenti.

Wonder Woman 1984 sarà al cinema dal 14 agosto, mentre Captain Marvel 2 dall'8 luglio 2022.