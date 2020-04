Wonder Woman vs Captain Marvel in una fan art: chi vincerà?

Dopo l'incontro tra Gal Gadot e Brie Larson i fan hanno iniziato a sognare un epico scontro tra Wonder Woman e Captain Marvel, e c'è chi si è deciso ad accontentarli.

Ancora una volta è stato l'artista BossLogic a portare a termine la missione: "Ho notato che non ho disegnato battaglie al femminile. Wonder Woman VS Captain Marvel". Nell'immagine vediamo l'eroina interpretata da Gal Gadot intenta a difendersi con lo scudo, mentre con l'altra mano utilizza l'immancabile lazzo dorato. Nel frattempo Captain Marvel si avventa su di lei in volo, con tutta la forza di cui dispone.

Purtroppo i due personaggi appartengono ad universi fumettistici e cinematografici differenti (DC e Marvel), e difficilmente le vedremo insieme al cinema. Nell'immaginazione il conflitto di interessi non esiste però, e allora possiamo tranquillamente ipotizzare come sarebbe lo scontro (sicuramente ricco di colpi di scena). Chi vincerebbe secondo voi? Il risultato è scontato? Captain Marvel è stata presentata come l'Avenger più forte in assoluto, ma Diana Prince non si arrende facilmente di fronte alle difficoltà.

L'uscita di Wonder Woman 1984 potrebbe essere posticipata , secondo l'attrice che interpreta Ippolita, ma per il momento resta confermata la data di agosto 2020. Intanto è stato confermato che il film non ignorerà Batman v Superman.