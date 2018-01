Wonder Woman vince il Critics Choice Awards nella categoria Miglior Film d'Azione!

Il cinecomic diretto dalla regista Patty Jenkins, Wonder Woman , si è aggiudicato il Critics Choice Award come

Nuova competizione, nuova vittoria per Patty Jenkins e Gal Gadot: Wonder Woman vince ancora! Stavolta il cinecomic del Dc Extended Universe (nome nn ufficiale dell'universo Warner sui supereroi DC), si è aggiudicato il Critics Choice Awards. La pellicola aveva come diretti competitor film del calibro di Baby Driver, The War: Il Pianeta delle Scimmie, e due altri film "supereroistici", Thor: Ragnarok e Logan.

Tutti e cinque questi prodotti cinematografici avevano altissime possibilità di vincere ma l'ha spuntata la breakthrough surprise dell'estate: il primo cinefumetto su una donna diretto da una donna!

Tra gli altri riconoscimenti che si aggiungono al palmares di Wonder Woman, quello di Gal Gadot per il #SeeHer Award, consegnatole proprio dalla regista di WW, Patty Jenkins, premio che riconosce il superamento degli stereotipi.

Sinossi di Wonder Woman: "Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino."

Wonder Woman è disponibile in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD e Digital HD. Wonder Woman 2 invece, è previsto che esca il 1 novembre del 2019.