Wonder Woman tra i nominati ai PGA... ma sul web iniziano già le teorie sui 'complotti'

è stato un grosso successo di pubblico e critica e, nonostante questo, ha generato anche un bel po' di detrattori (tra cui James Cameron) che non pensano che un film "" debba ricevere tanta attenzione.

In molti, infatti, pensano che il fatto che Wonder Woman sia una pellicola su una protagonista donna molto forte, abbia portato l'industria a riconoscere ben più meriti di quelli che il cinecomic avesse. A ragione o a torto, intanto, il film si è portato a casa una nomination ai prossimi PG Awards. Solitamente i titoli scelti dalla Producers Guild of America, al 75%, vengono anche nominati per gli Oscar... che il film di Patty Jenkins abbia, dunque, una possibilità?

Quel che è certo è che per la rete sono già partite le teorie complottistiche. Infatti, per la prima volta nella storia, i nominati sono 11 contro i 10 di sempre, e secondo i complottari questo per inserire a forza un film come Wonder Woman che, altrimenti, nei primi dieci non avrebbe trovato posto.

Ecco la lista dei nominati:

“The Big Sick”

Producers: Judd Apatow, Barry Mendel “Call Me By Your Name”

Producers: Peter Spears, Luca Guadagnino, Emilie Georges, Marco Morabito “Dunkirk”

Producers: Emma Thomas, Christopher Nolan “Get Out”

Producers: Sean McKittrick & Edward H. Hamm, Jr., Jason Blum, Jordan Peele “I, Tonya”

Producers: Bryan Unkeless, Steven Rogers, Margot Robbie, Tom Ackerley “Lady Bird”

Producers: Scott Rudin, Eli Bush, Evelyn O’Neill "Molly’s Game”

Producers: Mark Gordon, Amy Pascal, Matt Jackson “The Post”

Producers: Amy Pascal, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger “The Shape Of Water”

Producers: Guillermo del Toro, J. Miles Dale “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Producers: Graham Broadbent & Pete Czernin, Martin McDonagh “Wonder Woman”

Producers: Charles Roven & Richard Suckle, Zack Snyder & Deborah Snyder

In una nota a margine, Zack Snyder ha pubblicato una foto in cui mostra l'AFI Award consegnatogli: "American Film Institute è orgoglioso di riconoscere Zack Snyder e il team creativo di Wonder Woman per il suo contribuito all'eredità culturale Americana".