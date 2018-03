Wonder Woman, Thor e IT snobbati agli Oscar, ma perché? C'è un videoclip...

... che se lo domanda! Il gruppo comico Lonely Island ha creato una nuova canzone - che potete vedere e ascoltare nel videoclip del player - e parla proprio dei due cinecomic e dell'

Gli Academy Awards sono passati, ma forse non hanno più l'appeal di un tempo. Infatti non sono stati seguitissimi. Ci si chiede dunque se non sia forse il caso di rinnovarli un po', magari con l'inclusione di altri film generalmente non considerati nelle categorie degli Oscar, i cinecomic, per esempio, o i blockbuster in generale.

Il gruppo comedy The Lonely Island ha affrontato l'argomento in una nuova esilarante canzone intitolata "Why Not Me?", nella quale si chiedono perché Wonder Woman, Thor: Ragnarok, It e il franchise di Fast & Furious non siano stati inseriti tra i nominati ai novantesimi Academy Awards, assegnati la scorsa notte.

La canzone era stata - presumibilmente - scritta, per la cerimonia degli Academy Awards di quest'anno, ma non è stata scelta perché "finanziariamente e logisticamente impossibile". Di conseguenza, il gruppo ha pubblicato la canzone su YouTube utilizzando gli storyboard per trasmettere ciò che avevano in mente per quello che doveva essere un numero musicale da presentare agli Oscar.

Date pure un'occhiata a questo video e ascoltate la canzone dei Lonely Island. Nonostante sia un video satirico, cosa pensate della possibilità, in futuro, di inserire questi film (i cinefumetti, gli horror e i blockbuster in generale), tra i nominati degli Oscar? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.