Wonder Woman, il successo è merito di Zack Snyder? I fan insorgono su Twitter

Pur non essendo sicuramente un film perfetto, Wonder Woman resta ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati di un DC Extended Universe mai davvero decollato dal punto di vista del gradimento del pubblico e della critica: ma cos'ha reso il personaggio di Diana Prince così popolare nonostante un franchise non particolarmente solido alle spalle?

Il film per il quale Gal Gadot fece un provino al buio arrivò in seguito all'introduzione del personaggio ad opera di Zack Snyder nel suo Batman v Superman (a proposito di film non particolarmente apprezzati): secondo alcuni, dunque, il merito della rinnovata popolarità dell'Amazzone sarebbe da attribuire proprio al buon Zack.

L'ipotesi è stata avanzata da un account Twitter dedicato proprio al regista di Justice League ed ha immediatamente scatenato il disappunto dei fan: "Pensare che Wonder Woman abbia ricevuto un videogioco e due film grazie a Zack Snyder è estremamente offensivo", "Ecco, questi sono i motivi per cui nessuno vi prende mai sul serio", "No. Wonder Woman è il supereroe donna più riconoscibile di tutti i tempi. Come. Dovrebbe. Essere" sono alcuni dei commenti in risposta al tweet di cui sopra.

Cosa ne pensate? Credete che Snyder abbia effettivamente una parte del merito della popolarità del personaggio di Gal Gadot? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Patty Jenkins ricordò di non aver ricevuto alcun input su Justice League ai tempi di Wonder Woman.