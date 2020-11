Wonder Woman, lo spin-off sulle Amazzoni sarà collegato al terzo film con Gal Gadot

Nel corso di una recente intervista, Patty Jenkins ha parlato in breve dei piani sul previsto spin-off di Wonder Woman dedicato al mondo delle guerriere amazzoni, che tuttavia deve ancora ricevere la conferma ufficiale da parte della Warner. La regista ha comunque rivelato in che epoca sarà ambientata la storia del film.

Nonostante sappiamo già che Patty Jenkins non dirigerà lo spin-off in questione, la regista rimane comunque coinvolta in qualità di produttrice e ha fornito maggiori dettagli in merito al progetto nel corso di una recente intervista concessa a Geek Magazine: "Si tratta di una storia che io e Geoff Johns abbiamo scritto e che poi abbiamo proposto alla Warner. Gli eventi di questa storia partono da quando Diana lascia Themyscira, l'isola delle Amazzoni, dopodiché ci saranno alcune svolte legate a quello che succede tra Wonder Woman 1984 e Wonder Woman 3. La produzione di questo progetto non è ancora iniziata ufficialmente ma spero di iniziarla presto perché amo molto questa storia".

Patty Jenkins aveva già spiegato tempo fa che nella sua mente esiste un arco narrativo ben preciso per tutti i progetti legati alla Wonder Woman di Gal Gadot: "Non voglio rovinare i piani di nessuno fino a quando questa cosa non uscirà al cinema, perché voglio rimanere completamente aperta a tutto. Però sì, nella mia mente esiste un arco narrativo per il primo film, il secondo film, poi il film sulle Amazzoni, quindi un terzo film. Ma non lo dirigerò, spero. Ci proverò davvero a non dirigerlo personalmente. Non sarebbe facile da realizzare. Però Geoff Johns ed io abbiamo avuto delle idee sulla storia, e il concept ha colpito, così lo realizzeremo. Di sicurò sarò tra i produttori".

Tempo fa era stata Connie Nielsen, interprete di Ippolita, a commentare la notizia dello spin-off, dicendosi favorevole a un ritorno nel personaggio: "Adorerei farlo, io e tutte le attrici del cast delle Amazzoni".

Wonder Woman 1984 arriverà al cinema in Italia, il 28 gennaio 2021.