Wonder Woman salva la situazione... nello spot di un detersivo durante il Super Bowl

In occasione del Super Bowl americano la nota marca di detersivi Tide ha mostrato una serie di spot collegati. In uno di essi compare proprio Wonder Woman in tutto il suo splendore.

I fan sono entusiasti del trailer di Wonder Woman 1984, e ora possono ammirarla anche in un contesto decisamente diverso. Il protagonista degli spot è l'attore Charlie Day e nelle pubblicità precedenti si era sporcato la maglietta in modo vistoso a causa di una ragazza. Preso dal panico, chiede insistentemente a tutti quando sia il momento giusto per lavare l'indumento e togliere la macchia: prima del Super Bowl? Dopo? Nell'intervallo?

Ecco allora che arriva Wonder Woman con il suo lazzo dorato. Dopo essersi occupata di un nemico in un centro commerciale, si rivolge al protagonista: "Non ci occuperemo di questo oggi". Lui, visivamente colpito dall'autorità che emana il personaggio, risponde: "Domani, domani va bene".

La serie di pubblicità è stata associata all'hashtag #LaundryLater e si basa proprio sul rimandare il bucato a data da destinarsi. Negli spot successivi vediamo un Charlie Day decisamente invecchiato ma con la maglietta pulita. È allora che incontra nuovamente l'amica che gli aveva procurato la macchia in origine. Il grande plot twist nel finale: la donna, ormai anziana, sta mangiando un gelato; nel congratularsi con lui per essere riuscito a pulire l'indumento, gli spalma inavvertitamente la crema sulla giacca.

Non è la prima volta che vediamo comparire il personaggio di Gal Gadot in un contesto diverso: Wonder Woman ha partecipato alla Dolly Parton Challange, il fenomeno social che impazza al momento.