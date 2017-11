Wonder Woman rumor: Gal Gadot non tornerà per il sequel se ci sarà Brett Ratner

Alcuni rumor vorrebberocontraria a tornare per Wonder Woman 2 , qualora, accusato di molestie sessuali, fosse coinvolto nel progetto.

La star di Wonder Woman e, dalla settimana prossima, di Justice League, Gal Gadot pare in forse per il sequel della pellicola DC dedicata a Diana di Temyscira, perlomeno - così rivelerebbero delle fonti - se fosse ancora coinvolto il produttore Brett Ratner.

La notizia è stata riportata da Page Six che cita un "insider" come segue:

“Brett ha guadagnato molto denaro dal successo di ‘Wonder Woman,’ poiché la sua compagnia ha aiutato a finanziare la pellicola. Adesso la Gadot ha detto che non firmerà per il sequel a meno che la Warner Bros. non elimini Brett dall'accordo finanziario e dalla produzione."

Poi la fonte ha proseguito:

"Lei è una dura e segue i propri principi. Sa anche che il modo migliore per colpire persone come Brett Ratner è rovinargli il portafoglio. E' consapevole che la Warner Bros. deve stare dalla sua parte nello sviluppo di questa vicenda. Non possono fare un film che ruota tutto sulle donne con un produttore accusato di averne molestate."

Il contratto di Ratner dovrebbe concludersi nel 2018. Qui sotto trovate un post della Gadot sulla questione molestie.