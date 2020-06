Wonder Woman, a che punto è la lavorazione del terzo film? Lo rivela Patty Jenkins

Sappiamo ormai da tempo che ci sarà un terzo film di Wonder Woman (come anche uno spin-off sulle Amazzoni), ma quel che non sappiamo è come sta procedendo la lavorazione del progetto. Fortunatamente, ci pensa Patty Jenkins a darci qualche aggiornamento in merito.

Mentre noi dobbiamo ancora posare gli occhi sul secondo capitolo della saga Wonder Woman 1984, l'instancabile produzione sta già pensando a cosa verrà dopo.

E mentre la Jenkins ha già dichiarato di non voler dirigere lei stessa il chiacchierato spin-off tutto al femminile (ma pare che vi lavorerà in qualità di produttrice), dovrebbe invece tornare per un nuovo film su Diana, perché dopotutto... Non c'è due senza tre (passatecela per buona).

Già a dicembre sembrava essere pronta un'outline degli eventi per la pellicola, stando sempre alle parole della regista, ma l'attuale emergenza sanitaria potrebbe averne influenzato il corso in più di un modo.

Quando Total Film ha chiesto degli aggiornamenti sullo status del progetto, la Jenkins ha risposto: "Sinceramente ho premuto sul tasto 'Pausa'. Perché la verità è che la trama [del terzo film] era scaturita dal mondo come era sei mesi fa. Quindi voglio essere certa di aver assorbito totalmente il risultato di questa pandemia, quale che possa essere" spiega, con un "prima di rimetterci mano" piuttosto implicito.

Cosa potrà mai accadere, a questo punto, in Wonder Woman 3?