Wonder Woman prende il controllo del profilo Instagram di Gal Gadot

Uscirà domani nelle sale cinematografiche americane e in contemporanea su HBO Max l'attesissimo Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, primo film Warner Bros. a rispettare la distribuzione ibrida decisa dalla major, e forse per questa occasione proprio Diana Prince ha deciso di prendere il controllo del profilo Instagram di Gal Gadot.

Lo ha annunciato l'attrice via social, condividendo un video dove vediamo Gal Gad... scusate, Diana passeggiare per dei boschi. Si legge in didascalia: "Ciao, sono Dina Prince. Sono arrivata su Instagram. Ed è come camminare in boschi conosciuti. Per i prossimi giorni prenderò il controllo di questo account e condividerà con voi alcune parole e immagini per farvi scoprire il mondo attraverso i miei occhi".



Ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà il nono film del DC Extended Universe e sequel diretto di Wonder Woman, campione di incassi del 2017. Nel cast torneranno, oltre a Gal Gadot, anche Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, mentre tra i volti nuovi segnaliamo Kristen Wiig nei panni di Cheetah e Pedro Pascal in quelli di Max Lord.

L'opera sarà il quarto film di Gal Gadot nei panni del personaggio DC Comics, dopo l'esordio in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e Justice League di Joss Whedon. Nel 2021 la rivedremo anche nella Zack Snyder's Justice League, in uscita su HBO Max.



Su Everyeye trovate la recensione di Wonder Woman di Patty Jenkins e la recensione di Justice League, due dei film nei quali compare proprio Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman.