Wonder Woman: Patty Jenkins non dirigerà lo spin-off sulle Amazzoni

Patty Jenkins nel corso di un'intervista concessa a Total Film e incentrata prevalentemente sul suo prossimo film in arrivo, Wonder Woman 1984, ha confermato l'esistenza di alcuni piani della Warner/DC dedicati a un possibile spin-off del franchise incentrato sulle guerriere Amazzoni.

Lo scorso anno era emerso un rumor che voleva la Warner al lavoro su uno spin-off di Wonder Woman dedicato alle guerriere Amazzoni di Themyscira che vediamo nel film con Gal Gadot, e la regista ha appena confermato la veridicità di queste voci nell'intervista. Jenkins ha appunto rivelato che nella sua mente i primi due film dedicati a Wonder Woman sarebbero dovuti essere seguiti da uno spin-off sulle Amazzoni e poi da un quarto film sempre dedicato all'eroina della trinità DC, anche se ha comunque aggiunto che non intende dirigere lo spin-off.

"Non voglio rovinare i piani di nessuno fino a quando questa cosa non uscirà al cinema, perché voglio rimanere completamente aperta a tutto. Però sì, nella mia mente esiste un arco narrativo per il primo film, il secondo film, poi il film sulle Amazzoni, quindi un terzo film. Ma non lo dirigerò, spero. Ci proverò davvero a non dirigerlo personalmente. Non sarebbe facile da realizzare. Però Geoff Johns ed io abbiamo avuto delle idee sulla storia, e il concept ha colpito, così lo realizzeremo. Di sicurò sarò tra i produttori".

Tempo fa era stata Connie Nielsen, interprete di Ippolita, a commentare la notizia dello spin-off, dicendosi favorevole a un ritorno nel personaggio: "adorerei farlo, io e tutte le attrici del cast delle Amazzoni". Chi segue le evoluzioni della DC al cinema e in tv, sa bene che le Amazzoni sono state una parte molto importante delle storie del DC Universe al di fuori dei film di Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 ha al momento una data d'uscita fissata al 14 agosto 2020.