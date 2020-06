Wonder Woman, Patty Jenkins contro i Marvel Studios: 'Vogliono troppo controllo sui film'

Nel corso di una recente intervista con Premiere per promuovere il suo nuovo film Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins ha rilasciato qualche commento sui Marvel Studios e l'approccio alla produzione di Kevin Feige e compagnia.

La regista, che in passato era stata molto vicina a dirigere Thor: Dark World, secondo capitolo della saga stand-alone con Chris Hemsworth poi passato ad Alan Taylor, si è detta contraria al metodo dei Marvel Studios:

"Mi piacciono molto le persone che lavorano in quella compagnia, ma so che vogliono il controllo totale su ogni loro film. Il regista, in pratica, è sotto il loro controllo. E' evidente quando ad un regista o ad una regista viene impedito di imporre la sua visione. Quando succede, ho sempre l’impressione che quei registi facciano un lavoro diverso da quello che faccio io."

La Jenkins ha spiegato la differenza di quello stile rispetto a quello adottato da lei nella produzione con Wonder Woman 1984.

"Con Wonder Woman 1984 ho potuto fare praticamente tutto quello che volevo fare, e ci ho messo tutto ciò che secondo me un cinecomic dovrebbe avere. Adoro girare grandi scene d’azione su grandi set. Mi piace davvero tanto."

