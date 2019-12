Wonder Woman: Patty Jenkins sta lavorando ad uno spin-off sulle Amazzoni di Themyscira

Oltre al primo trailer di Wonder Woman 1984, dal CCXP arrivano delle interessanti novità sul futuro del DCEU. Patty Jenkins, regista di entrambi i film con Gal Gadot, starebbe infatti sviluppando per la Warner Bros. uno spin-off sulle Amazzoni di Themyscira.

"Sto lavorando ad un film incentrato sulle Amazzoni" ha confermato la Jenkins al sito brasiliano CinePOP (via HN Entertainment). "Ovviamente non potrò dirigerlo e Gal non sarà la protagonista, ma vogliamo mostrare la storia di queste donne."

Potrebbe trattarsi di un prequel o essere ambientato a Themyscira durante i periodi in cui Wonder Woman è impegnata a proteggere il mondo dalle minacce più grandi, al momento non è stato rivelato alcun dettaglio. Con l'imminente arrivo di HBO Max, inoltre, c'è la possibilità che Warner voglia sviluppare dei progetti "minori" destinati direttamente al proprio servizio streaming.

L'operazione ricorda l'annunciato spin-off di Aquaman in salsa horror intitolato The Trench e incentrato sulle terrificanti creature marine. Proprio come la Jenkins, infatti, James Wan parteciperà al progetto solamente in veste di produttore.

L'operazione ricorda l'annunciato spin-off di Aquaman in salsa horror intitolato The Trench e incentrato sulle terrificanti creature marine. Proprio come la Jenkins, infatti, James Wan parteciperà al progetto solamente in veste di produttore.