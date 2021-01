Wonder Woman, Patty Jenkins: 'La Warner Bros pensava sarebbe stato un fiasco'

Prima di giungere all'attuale Wonder Woman interpretata da Gal Godot molti sono stati i progetti dedicati all'eroina accantonati negli anni. Secondo Patty Jenkins, la Warner Bros temeva infatti che sarebbero stati un fiasco.

Lo studio dietro i franchise di Batman e Superman immaginava una Wonder Woman con protagonista Sandra Bullock ma questa idea non si è mai realizzata. Nel 2005, il creatore di Buffy e Firefly Joss Whedon ha sviluppato una sceneggiatura prima di lasciare il progetto nel 2007 e, Wonder Woman avrebbe dovuto apparire come membro fondatore della Justice League, anche nel film di George Miller Justice League: Mortal, ma nemmeno questo progetto è mai decollato.

Nel 2014, dopo che Man of Steel di Zack Snyder ha lanciato il DC Extended Universe, la regista di Breaking Bad Michelle MacLaren è entrata in trattative per dirigere Gadot in Wonder Woman. Il coinvolgimento della MacLaren è stato però di breve durata e lei ha deciso di abbandonare il progetto a causa di differenze creative; poco dopo, la Warner Bros ha assunto Jenkins per realizzare il suo primo lungometraggio da Monster del 2003.

"Ho detto alla Warner Bros che volevo farlo nel 2004. Li ho incontrati ogni due anni da allora", ha detto la Jenkins al podcast WTF con Marc Maron. "Erano nervosi. Erano spaventati dai film di supereroi femminili che avevano fallito. E inoltre, Chris Nolan stava facendo la cosa del Cavaliere Oscuro, quindi penso che non sapessero nemmeno tanto bene come muoversi".

Secondo Jenkins, la Warner Bros ha sviluppato circa 30 sceneggiature prima di procedere con la versione scritta da Allan Heinberg: "C'è stato un momento in cui volevano fare una storia per cui non ero la persona giusta, quindi ho detto, 'No, non posso essere io', e hanno assunto qualcun altro per un po'. Ho detto loro quale film volevo fare. Ho detto, 'Questa non è la storia che penso dovreste raccontare con Wonder Woman'. Non volevo litigare per anni a riguardo. E così hanno detto: 'No, vogliamo farlo a modo nostro', quindi hanno cercato di farlo a modo loro, e poi sono tornati da me un anno dopo e mi hanno chiesto di fare tutto a modo mio".

Intanto Wonder Woman 1984 ha superato i milioni al box office, nonostante la pandemia mentre Gal Godot ha rivelato di aver avuto gravi problemi di salute.