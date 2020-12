Wonder Woman, Patty Jenkins sul terzo capitolo: 'Non so se tornerò ...'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins ha parlato della possibilità di non tornare anche per il già annunciato terzo capitolo della saga.

Parlando con il podcast Happy Sad Confused, la Jenkins ha rivelato che lei e Geoff Johns hanno già "preparato l'intera storia per Wonder Woman 3, una storia di cui eravamo super eccitati. Ma non mi sono mai sentita così prima di un film ... In un certo senso, non credo che lo farò e quindi devo aspettare e vedere cosa provo. Con Wonder Woman 1984 c'erano delle cose di cui volevo parlare e sapevo in anticipo quali argomenti volevo trattare, ma adesso no. Quindi ora non ne sono così sicura. Sono cambiate così tante cose nel mondo".

In precedenza, la Jenkins aveva confermato di aver già iniziato a sviluppare Wonder Woman 3, oltre ad un film spinoff sulle Amazzoni che avrebbe colmato il divario tra il secondo e il terzo episodio della saga di Wonder Woman. Inoltre, dalle prime informazioni rivelate la Jenkins aveva chiarito che il terzo capitolo sarebbe stato ambientato nel presente e non in un'epoca passata come i primi due film. Tuttavia non è chiaro al momento se sarà lei a dirigere il film, dunque per ora i fan non possono che aspettare nuove informazioni.

