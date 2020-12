Wonder Woman, Patty Jenkins ha almeno altre due storie ma forse non dirigerà il terzo film

L'attesissimo Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins è uscito finalmente nelle sale cinematografiche americane, sbarcando anche su HBO Max, attirandosi dietro critiche varie relative ad esempio alla CGI del costume della villain Cheetah, e in occasione della releae la regista ha avuto modo di promuovere il film in diverse interviste.

Durante questo press tour virtuale, proprio la Jenkins ha voluto chiarire di non essere certa di tornare alla regia di un terzo ed eventuale capitolo di Wonder Woman. Al momento il suo prossimo progetto è l'annunciato Rogue Squadron di Star Wars, previsto per un'uscita nel dicembre del 2023, il che significa che semmai Wonder Woman 3 arriverà con la Jenkins alla guida, allora non uscirà prima del 2025, magari fine 2024 se si avrà fortuna.



Mentre non è certa del suo ritorno alla regia, però, la Jenkins ha sottolineato che ha in mente almeno altre due storie per il franchise DC, spiegando a Entertainment Weekly: "La storia sicuramente continuerà dopo 1984, che io possa dirigere o meno il film, anche perché ho almeno altre due storie che andranno a completare questa saga, tutte incentrate sulle donne che scendono in campo in quanto tali, nel modo più amorevole, puro e naturale possibile, e senza dover cambiare chi sono per essere in grado di cambiare il mondo".



Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 28 gennaio 2021.