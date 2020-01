Anche Wonder Woman partecipa alla Dolly Parton Challenge su Instagram

Gal Gadot ha preso parte al fenomeno web del momento e ha postato su Instagram le immagini che pubblicherebbe in relazione ai quattro social più famosi al mondo. Curiosi di scoprire come si comporta Wonder Woman a seconda del contesto in cui si trova?

Se avete dormito sotto un sasso negli ultimi tempi, forse non avete avuto modo di interfacciarvi con l'ultima trovata in fatto di social network: la Dolly Parton Challange. La sfida, chiamata così a causa della cantante che l'ha lanciata, consiste nel pubblicare un'immagine contenente quattro foto del profilo collegate a Facebook, Instagram, Linkedin e Tinder. Ovviamente si basa sulla volontà di sottolineare ironicamente che a seconda del contesto dei vari social le persone pubblicano foto differenti.

I fan entusiasti del trailer di Wonder Woman 1984 hanno ora la possibilità di ammirare la propria eroina anche in questa circostanza. Gal Gadot, aiutata dai fan, ha scelto le versioni più rappresentative della sua Diana Prince e ha partecipato al gioco varie volte. Come potete vedere qui sotto, ci sono foto decisamente professionali abbinate a Linkedin, prese dalle scene in cui Diana fa ricerche e indaga, mentre la musica cambia per le foto Tinder. Del resto, il sito di incontri è basato proprio sul mostrarsi affascinanti e provocanti, attività nella quale Gal Gadot ha dimostrato di eccellere senza problemi.

Anche Jennifer Aniston ha ammesso di avere un debole per Wonder Woman e ha dichiarato che le sarebbe piaciuto interpretare il ruolo.