Wonder Woman, l'originale Lynda Carter lo dice chiaro: 'Stateci, è un'icona LGBT+'

Dal 1 giugno fino alla fine del mese è stato aperto il Pride Month 2022, il mese dell'anno dedicato ai diritti della comunità LGBTQ+. L'occasione per molti di uscire allo scoperto in un mondo, si spera, sempre più accogliente. E ad accogliere a braccia aperte ci pensa Lynda Carter, per cui (non è l'unica) Wonder Woman è sempre stata bisex.

"Non ho scritto il personaggio di Wonder Woman, ma se volete ancora sostenere in qualche modo che non sia un’icona queer o trans, allora non state prestando attenzione. Ogni volta che qualcuno si avvicina a me e dice che WW li ha aiutati a uscire allo scoperto, mi ricorda quanto sia speciale quel ruolo". Così Lynda Carter, attrice, icona ella stessa, in un tweet dedicato all’apertura del Pride Month (con tante iniziative fra cui, una delle ultime nel settore, l’introduzione di corsi a tema obbligatori in BBC). Lei lo sa bene, perché l’unico grande ruolo per cui parla, in rappresentanza della comunità LGBTQ+, è anche il più noto che abbia interpretato nel corso di tutta la sua carriera. Fu lei la notissima Wonder Woman del programma televisivo omonimo andato in onda dal 1975 al 1979. Anni difficili, per essere un’icona LGBTQ+.

Ma il sentore della Carter non è affatto recente né frutto, come si potrebbe pensare, di una spinta generale. Per molti, Diana è sempre stata pensata come il primo supereroe bisessuale. Mairghread Scott, la sceneggiatrice dell'animazione Wonder Woman: Bloodlines, ha dichiarato di "aver sempre pensato a Wonder Woman come bisessuale" e persino l'attuale star di Wonder Woman, Gal Gadot, ha parlato della sessualità di Diana nel DC Extended Universe. Nel 2019, lo sceneggiatore Greg Rucka ha spiegato la sua decisione di concentrarsi sulla sessualità di Diana nel rilancio DC Rebirth di Wonder Woman.

Disse infatti Rucka: "Dovrebbe essere il paradiso, il regno di WW. Dovresti essere in grado di vivere felicemente. E visto che parte di ciò di cui un individuo ha bisogno per quella felicità è avere un partner, dovresti poter avere un relazione appagante, romantica e sessuale. Ma le uniche opzioni, in quel mondo di Amazzoni, sono le donne. Eppure un'amazzone non guarda un'altra amazzone e dice: 'Sei gay'. E non lo fanno perché quel concetto neanche esiste". Anche la stessa Lynda Carter è tornata, con la memoria, alle teorie dei produttori secondo cui il suo personaggio non sarebbe piaciuto nel lontano 1975, soprattutto alle donne

La Carter rispose: "Le donne mi ameranno. Vorranno essere me o la mia migliore amica perché Wonder Woman non è predatore. Wonder Woman è tutte noi”. Ma la carriera della Carter in quell’universo narrativo è tutt’altro che finita. Dopo aver fatto il suo ritorno nel secondo capitolo (1984), Gal Gadot ha fatto sapere che Lynda Carter tornerà anche in Wonder Woman 3. Quale la vostra opinione? Ditecelo nei commenti!