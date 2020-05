Wonder Woman: il nuovo look di Gal Gadot nella cover di SFX

Il magazine SFX ha pubblicato la cover dell'ultimo numero in uscita che vede protagonista Gal Gadot in un inedito look di Diana Prince/Wonder Woman che vedremo nel sequel di Patty Jenkins, Wonder Woman 1984. Il film, salvo ulteriori slittamenti causa pandemia di Coronavirus, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche ad agosto.

Il nuovo numero della rivista mostra la star di Wonder Woman 1984 che incrocia le braccia mostrando i guanti che solitamente usa per deviare i proiettili o per attaccare gli avversari. Inizialmente Wonder Woman 1984 avrebbe dovuto vedere la luce a giugno ma l'emergenza sanitaria globale ha fatto slittare di due mesi la data d'uscita, nella speranza che la crisi possa ridimensionarsi in questo periodo e che i cinema possano riaprire le porte dopo la chiusura necessaria delle ultime settimane.



La trama di Wonder Woman 1984 è piuttosto oscura e per il momento sappiamo soltanto che Diana Prince (Gal Gadot) sarà costretta ad affrontare un avversario formidabile come Cheetah e un uomo d'affari, Maxwell Lord.

Il cast comprende anche star del calibro di Chris Pine, le new entry Kristen Wiig e Pedro Pascal, con Connie Nielsen e Robin Wright che tornano anche in questo secondo capitolo.

Un retroscena sulle Amazzoni viene svelato nella nuova foto di Wonder Woman 1984 mentre Patty Jenkins ha spiegato che DC non deve copiare Marvel Studios. Sappiamo bene quali sono i problemi che ha incontrato la DC nel generare un universo cinematografico di successo come ha fatto invece Marvel e grazie a film del calibro di Wonder Woman il futuro potrebbe essere più roseo.