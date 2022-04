Wonder Woman, Michelle MacLaren: 'Sono pronta a partecipare a progetti sui supereroi'

Come molti sapranno, Michelle MacLaren avrebbe dovuto dirigere il primo Wonder Woman. Tuttavia la regista ha lasciato il progetto a causa di differenze creative. MacLaren ha recentemente parlato del suo futuro e ha risposto a una semplice domanda: le piacerebbe dirigere un film sui supereroi?

"Sono sempre aperta a cose di questo tipo. Amo partecipare a progetti che mi permettano di fare quello che mi piacerebbe fare e quello che vorrei portare in tavola, diciamo così", ha detto MacLaren ai microfoni di ComicBook.com. "Se arrivasse il progetto giusto, lo abbraccerei con gioia e spero di avere questa opportunità". Dunque parole di apertura le sue, che incuriosiscono molto i fan.

Come sappiamo negli ultimi anni MacLaren non si è mai fermata, e ha diretto diversi episodi di serie come Game of Thrones, Westworld e Breaking Bad, mentre recentemente ha curato la regia di due episodi della nuova serie di Apple TV+ Shining Girls. Tuttavia il "tassello supereroi DC" manca ancora nella sua carriera.

In molti si sono chiesti quale sarebbe stata la sua visione sul personaggio di Wonder Woman, cosa che non abbiamo avuto l'opportunità di conoscere, perché MacLaren ha lasciato il progetto quando era ancora molto presto, e dunque aveva parlato molto poco del personaggio. In ogni caso le cose sono poi andate molto bene. Il timone è infatti passato tra le mani di Patty Jenkins, che non solo ha diretto un ottimo primo film, ma ha portato sui nostri schermi anche un sequel di successo. Ora restiamo in attesa del terzo.