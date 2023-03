Wonder Woman, in quali location italiane è stato girato?

Il primo film standalone della Wonder Woman del DCEU è arrivato nelle sale nel 2017. All'epoca dell'uscita, ne furono lodate le ambientazioni e il modo in cui, intelligentemente, riusciva a sfruttare meravigliosi ambienti e renderli funzionali alla trama. Ma dove sono state girate le scene più iconiche?

Mentre James Gunn ha risposto del possibile licenziamento di Gal Gadot con la rinascita dell'universo DC le due pellicole dirette da Patty Jenkins sembrano essere andate quasi definitivamente in pensione. Nonostante ciò il primo film sull'eroina fu un ottimo successo commerciale e ripresentò, dopo anni, il personaggio di Wonder Woman in maniera indipendente. Una delle scene più iconiche della pellicola non fu realizzata in studio ma dal vivo in una zona che, molte volte, è stata al centro di tantissimi film nel corso della storia del cinema.

Le famose scene di Themyscira furono girate in Italia in Costiera Amalfitana. La scelta fatta dalla scenografa Aline Bonetto riguardava principalmente i colori e il modo in cui il mare, in quelle zone, secondo lei, risulti essere di un blu particolare rispetto ad altre parti del mondo. "L'Italia ha un tempo ottimo, un bellissimo mare blu-verde, senza tanta marea o troppe onde" ha spiegato rivelando le motivazioni tecniche che l'hanno portata a voler realizzare quelle sequenze proprio in Italia.

Al primo capitolo della saga sulla supereroina ne è seguito un secondo che però non ottenne lo stesso successo del primo. Vi consigliamo la nostra recensione di Wonder Woman 1984. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!