Wonder Woman, Gal Godot rivela: 'Ho avuto un grave problema di salute'

Ora che Wonder Woman 1984 è stato finalmente rilasciato, Gal Gadot si sta godendo un po' di meritato riposo e ha trovato il tempo di raccontare alcuni retroscena sulla sua esperienza nei panni della supereroina e in particolare un grave infortunio alla schiena che l'ha costretta ad una operazione.

Gadot ha spiegato nel corso di un'intervista a iHeartRadio che hanno girato Wonder Woman e Justice League nello stesso anno e che ha dato alla luce sua figlia Maya poco dopo la conclusione delle due riprese. Mentre il team creativo stava ultimando le ultime cose per l'uscita di Wonder Woman, la protagonista femminile ha dovuto fare i conti con una grave ernia alla schiena che l'ha limitata in qualsiasi attività.

"Per tutte le sei settimane di conferenze stampa che abbiamo fatto, non potevo sedermi. Potevo solo sdraiarmi o alzarmi in piedi. Quindi, se torni indietro adesso e vedi tutte le mie interviste, io sono sempre in piedi".

Gadot ha poi trascorso la prima del film in sala operatoria per poter tornare in sesto. Sfortunatamente, i suoi problemi di salute non sono finiti qui, l'attrice ha infatti rivelato di essersi fatta male anche al collo e alla spalla durante le riprese di Wonder Woman 1984. Ha continuato, dicendo: "È quello che è. È un ruolo così fisico, come se la fisicità fosse un altro personaggio che devo interpretare. Tutto questo però ha il suo costo".

Molte sono le critiche ricevute da Wonder Woman 1984 negli ultimi giorni. Per dire la nostra, non vediamo l'ora che Wonder Woman 1984 arrivi in Italia a fine gennaio.