Wonder Woman: Gal Gadot riceve il Rising Star Award e ringrazia Zack Snyder

La star di Wonder Woman,, ha ricevuto il Rising Star Award durante il Gala del Palm Springs Film Festival, e durante la cerimonia ha ringraziato il registaper averla scelta come eroina della DC Comics in. Gadot ha tenuto un discorso nel quale ha rivolto la sua gratitudine al regista.

Gal Gadot ha rivelato di esser stata scritturata per recitare in Wonder Woman quando ormai era sul punto di abbandonare la carriera d'attrice:"Grazie mille per questo onore. Si tratta di qualcosa di nuovo e strano per me, sono commossa di essere qui, specialmente in una stanza piena di persone a cui mi sono ispirata e che ammiro molto. Grazie. Ho sempre pensato che fosse gratificante fare ciò che amo e lavorare con persone meravigliose. Quindi anche ricevere questo premio è per me speciale.

Quattro anni fa mi ero stancata di tutti i no e i rifiuti che ricevevo, ed ero sulla strada per smettere di recitare. Ma naturalmente l'universo funziona in modi misteriosi e meravigliosi, così ho ricevuto una telefonata che mi ha poi dato questa parte molto speciale. Zack Snyder ha avuto questa visione riguardo a chi avrebbe dovuto essere Wonder Woman, e sarò eternamente grata che mi abbia dato l'incredibile opportunità d'interpretare questo personaggio così iconico. Grazie Zack per aver creduto in me. Lavorare in Wonder Woman è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Questo personaggio rappresenta così tanto di ciò in cui credo. Sta facendo la cosa giusta, aiutando gli altri, attenendosi alle sue convinzioni, ed è motivata dalla più bella delle qualità: l'amore. Questo è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno e al quale dobbiamo ispirarci."

In seguito, dopo Batman v Superman: Dawn of Justice, Gal Gadot ha ripreso il ruolo di Wonder Woman nel film stand alone sulla supereroina, capace di generare un enorme successo di critica e pubblico.

Gadot tornerà per un sequel di Wonder Woman, co-scritto e diretto da Patty Jenkins. La regista scriverà il film insieme a Dave Callaham. Al momento i dettagli della trama sono sconosciuti anche se è probabile che vedremo la Principessa delle Amazzoni durante la Guerra Fredda mentre affronta l'Unione Sovietica. Wonder Woman 2 dovrebbe uscire nelle sale il 1° novembre 2019.