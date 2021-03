Wonder Woman, Gal Gadot fece il provino senza sapere di che film si trattasse

È stato davvero per il rotto della cuffia che abbiamo potuto ammirare Gal Gadot nei panni di Wonder Woman: l'attrice di Diana Prince era ormai a tanto così dall'abbandonare la recitazione quando fu convocata per il provino senza neanche ricevere troppe spiegazioni al riguardo.

Anzi, a dirla tutta sarebbe più corretto parlare di nessuna spiegazione: l'attrice israeliana, che all'epoca aveva ormai preso la decisione di dire addio al mondo dello spettacolo, si presentò infatti al provino senza aver praticamente ricevuto alcun indizio sul film o sul personaggio che le sarebbe toccato interpretare.

La nostra recitò quindi alcune frasi abbastanza anonime ed era già pronta a far ritorno in Israele quando ricevette la fatidica telefonata: soltanto allora le fu detto di aver sostenuto (con successo!) il provino per la parte della protagonista in un nuovo film su Wonder Woman. Com'è facile immaginare la bella e brava Gal fu entusiasta della cosa e mandò immediatamente all'aria i suoi propositi di cambiare vita, accettando senza troppe remore di far parte del progetto.

Un tempismo davvero eccezionale, insomma! E voi, siete contenti che la parte dell'Amazzone sia andata a Gal Gadot? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di segreti, intanto, pare che Patty Jenkins non sapesse nulla di Justice League ai tempi di Wonder Woman.