Wonder Woman, Gal Gadot pronta agli Avengers: 'Vorrei un crossover Marvel e DC'

Wonder Woman 3 è ancora nei piani del futuro DC Films nonostante i grossi cambiamenti interni dello studio e di tutta Warner Bros Discovery, ma in attesa di nuovi aggiornamenti Gal Gadot ha detto la sua sul film dei sogni dei fan: un crossover con la Marvel.

Comparsa in queste ore alla D23 per parlare del remake live action della Disney di Biancaneve, nel quale interpreterà la strega cattiva in opposizione alla protagonista di Rachel Zagler, la star di Wonder Woman e Red Notice ha dichiarato ad Access Hollywood di essere entusiasta all'idea che prima o poi possa essere realizzato un crossover cinematografico tra Marvel e DC, così com'è accaduto sulle pagine dei fumetti. L'attrice ha detto: “Si potrebbe far apparire Wonder Woman nei film degli Avengers e gli Avengers in un film di Wonder Woman. Sono aperta a questa eventualità, ho un sacco di amici sia alla DC che alla Marvel, quindi mi piacerebbe molto vivere un'esperienza del genere."

Naturalmente le possibilità che un progetto del genere venga mai realizzato sono bassissime, tuttavia Gal Gadot non è la prima star di Hollywood a farne menzione, dopo che anche Dwayne 'The Rock' Johnson, pronto a debuttare nell'universo DC con il nuovo cinecomix Black Adam, in uscita ad ottobre, aveva espresso il suo interesse. Vale la pena di notare che Warner Bros e Disney hanno già collaborato in passato per dei crossover, il più famoso dei quali è certamente Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, uscito nel 1988.

