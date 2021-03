Wonder Woman, Gal Gadot è di nuovo incinta! L'annuncio su Twitter: 'Ci risiamo'

Combattere il male non è tutto nella vita: essere Wonder Woman è una grossa responsabilità, ma di tanto in tanto fa bene anche mettere da parte gli impegni da supereroina e pensare a perseguire la propria felicità personale, soprattutto quando a fungere da stimolo c'è una famiglia meravigliosa come quella di Gal Gadot.

Famiglia che sembra proprio essere in procinto di allargarsi: tramite una foto postata sui propri account social, infatti, l'attrice israeliana ha annunciato ai propri fan di essere in attesa del suo terzo figlio. Nella foto corredata da un esplicativo "Ci risiamo" vediamo Gadot in compagnia del marito e delle due figlie, tutti intenti a toccare in maniera piuttosto eloquente la pancia della star del DC Extended Universe.

Per chi non lo sapesse, Gal Gadot è sposata dal 2008 all'imprenditore israeliano Yaron Versano, con il quale ha avuto due figlie nate rispettivamente nel 2011 e nel 2017; i due coniugi sono stati per un certo periodo anche soci in affari, essendo stati proprietari di un albergo a Tel Aviv successivamente venduto al noto imprenditore Roman Abramovic.

Tornando a parlare di cinema, intanto, ecco quando arriverà in Italia la versione home-video di Wonder Woman 1984; in un esilarante video deepfake, invece, abbiamo visto Danny Trejo sostituire Gal Gadot in Wonder Woman 1984.