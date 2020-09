Wonder Woman: Gal Gadot diventa Lynda Carter in questo incredibile video deepfake

Per la serie video realizzati con la sorprendente tecnologia del deepfake, su YouTube ne è comparso uno che sostituisce al volto della celebre Wonder Woman del piccolo schermo, Lynda Carter, quello dell'attrice che da ormai qualche anno ne è il simbolo sul grande schermo: stiamo parlando di Gal Gadot, che rivedremo presto al cinema a gennaio.

Nel filmato, della durata consistente di circa 7 minuti, vediamo come sarebbe potuta essere una Wonder Woman televisiva con il volto di Gal Gadot e ci accorgiamo che non avrebbe sfigurato affatto e che anzi avrebbe bucato anche quello di schermo con la sua presenza scenica. Tutto questo per ingannare l'attesa dell'arrivo al cinema di Wonder Woman 1984, la cui uscita è stata rinviata nuovamente, stavolta a Natale per le sale americane e a gennaio 2021 in quelle italiane.

Ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà il nono film del DC Extended Universe e sequel diretto di Wonder Woman, campione di incassi del 2017. Nel cast torneranno, oltre a Gal Gadot, anche Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, mentre tra i volti nuovi segnaliamo Kristen Wiig nei panni di Cheetah e Pedro Pascal in quelli di Max Lord.

L'opera sarà il quarto film di Gal Gadot nei panni del personaggio DC Comics, dopo l'esordio in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e Justice League di Joss Whedon. Nel 2021 la rivedremo anche nella Zack Snyder's Justice League, in uscita su HBO Max.

Wonder Woman 1984, lo ripetiamo, negli USA è stato recentemente rinviato al 25 dicembre mentre in Italia sarà disponibile nelle sale a partire dal 14 gennaio 2021. Ciò significa che, a meno di ulteriori posticipi, da noi l'adattamento di Dune diretto da Denis Villeneuve rimarrà al cinema per diverse settimana senza la concorrenza interna del cinecomic Warner.