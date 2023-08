Wonder Woman, Gal Gadot e James Gunn in trend social dopo il caos su Wonder Woman 3

Variety ha smentito le parole di Gal Gadot su Wonder Woman 3, ma gli appassionati dell'universo DC non ne sono convinti: il discorso dell'attrice di Justice League, Shazam! e Fast & Furios forniva dettagli molto puntuali, perciò non sorprende che il dibattito sulla veridicità della notizia sia diventato sempre più grande.

Ripercorriamo brevemente l'accaduto. "Adoro interpretare Wonder Woman" ha dichiarato Gadot. "La sento molto vicina al mio modo di essere. Da quello che ho sentito da James [Gunn] e Peter [Safran], presto svilupperemo Wonder Woman 3".

Ha poi continuato: "Sono stata invitata a un incontro con James Gunn e Peter Safran, e quello che hanno detto è: 'Sei in buone mani, anzi, in quelle migliori. Svilupperemo il prossimo capitolo della saga, perché noi ti amiamo nei panni del personaggio. Non hai nulla di cui preoccupati'. Quindi... direi che il tempo parlerà da sé".

Eppure, Variety evidenzia la dinamica opposta. Contrariamente alle parole dell'attrice, infatti, il celebre periodico riporta che "Wonder Woman 3 non farà parte del nuovo universo DC, nonostante Gal Gadot menzioni piani al riguardo", e che "nulla è mai stato promesso da Gadot riguardo Wonder Woman 3". I fan non sanno più che pesci pigliare, e i diretti interessati, da parte loro, non hanno ancora fornito spiegazioni durante gli infinti dibattiti che si svolgono sul web in questi giorni.

Come se la situazione non fosse già abbastanza intricata, nell'aprile 2023 si vociferava la possibilità di Ana De Armas al posto di Gal Gadot in Wonder Woman. Confidiamo che Gal Gadot, James Funn o Peter Safran si facciano avanti al più presto per mettere in chiaro la questione una volta per tutte.