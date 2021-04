Wonder Woman, Gal Gadot: 'Ho preso ispirazione da Lady Diana per la mia interpretazione'

L'interprete di Wonder Woman Gal Gadot ha recentemente rivelato di aver tratto ispirazione da una vera principessa per la sua Diana Prince, la stessa con cui condivide anche il nome: Lady Diana.

Quando ci fu presentato per la prima volta il DCEU di Zack Snyder, una delle scelte più contestate dal web inizialmente fu quella di Gal Gadot come interprete di Wonder Woman. All'epoca l'attrice era ancora poco conosciuta a livello internazionale (in molti la conoscevano principalmente per il ruolo di Gisele nella saga di Fast and Furious), e i fan non avevano ancora avuto modo di vedere di cosa fosse davvero capace la ragazza. Eppure, sono bastati pochi minuti in Batman v. Superman per conquistare tutti, e il primo film di Wonder Woman non ha fatto altro che cementare ulteriormente l'opinione positiva su di lei.

In particolare, i fan DC hanno potuto apprezzare l'umanità e la forza che l'attrice ha saputo infondere nel suo personaggio, aiutata anche da una buona caratterizzazione del personaggio da parte dei registi e degli sceneggiatori che hanno lavorato ai film.

Ma stando a quanto dichiarato dalla stessa Gadot in un'intervista con Vanity Fair, parte del merito va anche a una particolare figura storica da cui ha preso ispirazione: la Principessa Diana.

"Ricordo che stavo guardando un documentario sulla Principessa Diana... E c'era questo pezzo in cui parlavano di come fosse sempre piena di compassione per gli altri, di come si interessasse al prossimo. Ed è stato come se nella mia testa fosse suonato un campanello, come a dire 'Ding ding ding! È questo il tipo di Wonder Woman che dovremmo avere!".

E a voi, è piaciuta la Wonder Woman che abbiamo visto finora sul grande schermo? Fateci sapere la vostra nei commenti.