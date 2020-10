Wonder Woman, Gal Gadot festeggia da casa il Wonder Woman Day

Non c'è COVID che tenga: Gal Gadot è Wonder Woman anche tra le mura domestiche, e ce lo ricorda in questo video postato sui social in occasione del Wonder Woman Day.

Manca ancora diverso tempo per l'arrivo nelle sale di Wonder Woman 1984, che dalla sua data d'uscita originale è stato più volte rinviato, e il cui ultimo spostamento potrebbe non essere quello definitivo, vista l'attuale situazione sanitaria.

Nel frattempo però, i fan della supereroina hanno di che festeggiare: il 21 ottobre è infatti stato dedicato alla Principessa delle Amazzoni, e ufficialmente denominato Wonder Woman Day, per commemorare la prima apparizione del persinaggio nel numero 8 di All Star Comics del 1941.

"Prendete la vostra armatura: è il Wonder Woman Day" si legge sul sito ufficiale di DC Comics "Di oggi ricorre la celebrazione ufficiale di Diana di Themyscira, e quest'anno il focus è tutto sul suo equipaggiamento. Vi siete mai chiesti cosa si possa provare a indossare la Royal Tiara, i bracciali, l'armatura dorata, a brandire lo scudo, la Spada di Efesto, e combattere con il Lasso della Verità, o addirittura salire sul Jet Invisibile? Potremo non venire mai a capo di questi misteri, ma possiamo sicuramente attingere al nostro guerriero interiore".

E così fa la nostra Gal Gadot, che direttamente da casa si mostra pronta ad affrontare la giornata come una vera guerriera nel video che trovate anche in calce alla notizia.

E voi, avete festeggiato in grande il Wonder Woman Day? Fateci sapere nei commenti quali gadget a tema Wonder Woman sono presenti nella vostra collezione.