Wonder Woman, Gal Gadot festeggia l'anniversario dall'uscita del film con una promessa!

In occasione dell'anniversario dall'uscita di Wonder Woman, la star Gal Gadot ha pubblicato su Instagram un video che rende omaggio e celebra il film del 2017 diretto da Patty Jenkins. Gadot nel post poi inserisce anche una promessa che ha reso molto felici i fan del personaggio DC, che l'attrice ha interpretato anche nel sequel.

"Wonder Woman è uscito 4 anni fa e ha cambiato la mia vita. Grazie mille a tutti per l'affetto, sarò per sempre grata per questa straordinaria opportunità e prometto che faremo sempre di tutto per mantenere e raccontare la storia di Wonder Woman nel miglior modo possibile. Amore e pace!" ha scritto l'attrice.



La clip pubblicata da Gal Gadot mostra il monologo di Wonder Woman nel finale del film del 2017:"Volevo salvare il mondo. Ho intravisto l'oscurità che vive intorno alla luce. Ho imparato che dentro ognuno di loro ci saranno sempre entrambi... Ho toccato l'oscurità che vive tra la luce. Ho visto il peggio di questo mondo e il meglio. Ho visto le cose terribili che gli uomini si fanno l'un l'altro in nome dell'odio, e fino a che punto si spingono per amore. Ora lo so. Solo l'amore può salvare questo mondo. Quindi resto... per il mondo che so che può essere. Questa è la mia missione, ora. Per sempre".

Gal Gadot fece il provino per Wonder Woman senza sapere di che film si trattasse. Grazie al ruolo Gadot è diventata famosa in tutto il mondo.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Wonder Woman, il primo film con l'attrice protagonista nel ruolo di Diana Prince/Wonder Woman.