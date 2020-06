Wonder Woman, Gal Gadot con il costume di Batman? Ecco la foto

Adesso che è finalmente ufficiale, i fan aspettano con impazienza il 2021 per l'arrivo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max e intanto continua ad arrivare del materiale dal dietro le quinte della produzione qualche anno fa. Un'immagine, infatti, ritrae una divertita Gal Gadot sul set della pellicola.

L'attrice, nello scatto condiviso su Reddit, ha indosso il cappuccio del Batman di Ben Affleck sopra il proprio costume da Wonder Woman, con un'espressione chiaramente divertita che non si addice proprio al Cavaliere Oscuro di Gotham City. Come detto, l'immagine fa riferimento alle riprese di Justice League quando ancora Zack Snyder non era uscito dal progetto, prima che la produzione incaricasse Joss Whedon dei reshoot che hanno poi portato alla versione del film uscita nelle sale.

Come già annunciato, per la Snyder Cut non verranno effettuate riprese aggiuntive, ma il cast al completo sarà coinvolto in una serie di doppiaggi per le scene che non erano state incluse nella versione cinematografica del film. Tra le tante speranze dei fan, anche un po' di spazio in più per una love story tra Wonder Woman e Batman. La chimica tra i due personaggi interpretati da Ben Affleck e Gal Gadot era abbastanza evidente anche in Batman v Superman, ma in Justice League sembrava quasi accennare a qualcosa di più... Che non è mai accaduto. Sarà forse questa l'occasione giusta?

Non ci saranno solamente cambiamenti a livello di trama o di montaggio: Snyder ha deciso di andare a toccare anche l'impianto visivo, cambiando la colorazione di alcune sequenze per renderle più dark. Per altri approfondimenti recuperate l'Everycult su Batman v Superman e una nuova fan-art di The Batman con Robert Pattinson e Zoe Kravitz.