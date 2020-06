Wonder Woman, Gal Gadot nell'armatura Golden Eagle nell'epica action figure Hot Toys

Il primo trailer di Wonder Woman 1984, sequel di Wonder Woman diretto da Patty Jenkins, è uscito qualche mese fa e ha mostrato un'affascinante armatura che vedremo indossare da Diana Prince/Wonder Woman nel film. Si tratta della Golden Eagle e sul mercato verrà lanciata da Hot Toys un'action figure del personaggio con il look sopracitato.

La descrizione del prodotto sul sito spiega:"Suston e Hot Toys presentano il look più dettagliato della scintillante armatura di Diana Prince con l'action figure da collezione in scala 1:6 Golden Armor Wonder Woman (Deluxe). Realizzata con particolare attenzione ai dettagli autentici che si trovano sulla Golden Armor e sulle ali, l'outfit è dipinto con il raffinato color oro metallizzato che sfoggia un sottile luccichio metallico, conferendo all'incredibile design maggiore consistenza e interesse visivo".



"Sapientemente realizzata basandosi sull'immagine di Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman nel film, l'accurata figure del film presenta la parte della testa in un nuovo concept con lunghi capelli ricci in tessuto marrone scuro, un corpo su misura per Wonder Woman, una serie di ali dell'armatura, un elmetto luccicante, l'arma caratteristica di Wonder Woman, Lasso of Truth, e un supporto dinamico appositamente progettato per l'esposizione".

La versione standard verrà venduta a 300 dollari mentre quella deluxe arriverà sul mercato a 360 dollari. Entrambe saranno pronte per essere vendute nel 2021, in un periodo compreso fra aprile e giugno.

Sul web sono state pubblicate alcune foto di Gal Gadot e Chris Pine in Wonder Woman 1984 così come una nuova immagine di Cheetah, villain del sequel di Patty Jenkins.