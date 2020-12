Wonder Woman, il futuro del franchise è incerto. Patty Jenkins: 'Non so cosa accadrà'

A una settimana esatta dall'uscita di Wonder Woman 1984 negli Stati Uniti, la regista Patty Jenkins è tornata a parlare dell'annunciato spin-off sulle Amazzoni e di un eventuale terzo film con protagonista Gal Gadot.

"Già, chissà cosa accadrà con quel film, l'intero studio sta attraversando una situazione davvero strana, non ho idea di cosa succederà" ha dichiarato la filmmaker a proposito della pellicola ambientata a Themyscira, a cui ha lavorato insieme a Geoff Johns. "Ma sono ancora convinta di farlo. È davvero un mondo fantastico, le persone vogliono saperne di più. Anche con il nuovo film, hanno tante fame di cose nuove. Penso che ci sia un modo per realizzare un film a budget ridotto con un enorme appeal per un grande gruppo di persone. Perciò penso che, come spin-off di Wonder Woman, sarebbe un film fantastico da realizzare con quei personaggi. Adoro la nostra storia... vedremo cosa accadrà."

Per quanto riguarda il potenziale sequel di Wonder Woman 1984, invece, la questione si fa più complicata, anche perché i piani a lungo termine di Warner Bros per il DCEU non sono ancora stati svelati. "Forse ora è più in dubbio" ha detto la Jenkins su un eventuale terzo capitolo. "Dobbiamo capire cosa sta succedendo, onestamente? Questo secondo film di Wonder Woman è nato da ciò che sentivo e da ciò che volevo raccontare al mondo. Sapevo cosa volevo raccontare prima della pandemia, avevo tracciato un'intera storia, ma ora non voglio neanche pensarci."

Nel frattempo, la regista ha anche confermato che Wonder Woman non avrà una sua director's cut.