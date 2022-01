Wonder Woman sarà in Flash e Aquaman 2? Gal Gadot sui social fa impazzire i fan

Con la produzione di Wonder Woman 3 ancora ferma, i fan di Gal Gadot disperavano di poter tornare a vederla rivestire i panni dell'eroina nel breve periodo. Ma ora, alcuni indizi sui suoi canali social fanno pensare a un suo coinvolgimento in Acquaman 2 ma soprattutto in Flash, il No Way Home del DCEU.

Si preannuncia un evento senza precedenti quello che è stato definito come il No Way Home del DC Extended Universe, il primo standalone dedicato al velocista Barry Allen interpretato da Ezra Miller che, però, dello standalone non ha proprio nulla. Anzi. Sono a migliaia i volti del vecchio corso della DC Comics che si stanno unendo alla nuova squadra della Justice League messa su dal Batman di Ben Affleck. Al centro della vicenda c’è il viaggio nel tempo di Allen per salvare sua madre nel passato ed evitarne così la morte.

Le ragioni di Barry sono quindi molto simili a quelle del Peter di Tom Holland, vale a dire il comune desiderio di cancellare un terribile evento – nel caso di Peter il disvelamento della sua identità da parte di Mysterio in Spider Man Far From Home. La missione però, come per l’incantesimo in Spider Man No Way Home, finirà per compromettere la stabilità del Multiverso, riversando vecchie e nuove incarnazioni dei nostri eroi preferiti in un unico, gigantesco ensemble.

Sono moltissime le featurette annunciate: Michael Keaton, già interprete di Bruce Wayne nella saga di Tim Burton, è il più noto, cosa che lo metterà in competizione diretta con l’incarnazione di Ben Affleck, che nel frattempo ha parlato della possibile presenza di altri Batman in Flash. Oltre a loro ci sarà anche il Zod di Michael Shannon già visto ne L’uomo d’accaio, ma ora alcuni leaks riguardanti Gal Gadot fanno pensare anche a un suo coinvolgimento.

Come molti altri utenti di Instagram, l’attrice ha condiviso il suo video ricordo del 2021, rimettendo insieme alcune delle immagini condivise nel corso dell’anno. Due in particolare la ritraggono alla fase di trucco su un set non meglio specificato. Ma ecco che due dettagli distinti nel filmato che trovate in calce all’articolo, fanno pensare direttamente al film con Ezra Miller. Il primo indizio risale alle foto di Agosto, dove Gal Gadot veste chiaramente il costume dell'Amazzone – nonostante non siano ancora iniziate le riprese di Wonder Woman 3.

L’altro indizio, forse più pretestuoso, è contenuto in una seconda immagine di Luglio: un uomo, dietro l’attrice, porta un cartellino che, a giudicare dai colori, sembra proprio quello della produzione DC attualmente in corso. Inoltre, notano alcuni occhi d’aquila, sotto lo specchio si intravedono delle prese di corrente del Regno Unito, dove infatti nello stesso periodo si stava girando sia Flash che il secondo capitolo di Acquaman con Jason Momoa. A quale dei due set abbia partecipato o se la vedremo invece in entrambi i film, è più difficile dare una risposta.