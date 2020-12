Wonder Woman, nel terzo film ci sarà un altro eroe ad affiancare Gal Gadot?

Dopo Wonder Woman 1984, Patty Jenkins e Gal Gadot torneranno a fare squadra per un terzo film su Wonder Woman. Ma possiamo forse aspettarci uno scenario alla Batman v. Superman, nel quale sono ben due gli eroi titolari della pellicola? Ecco cosa ha da dire in merito la regista.

Intervistata in occasione del CCXP, Patty Jenkins ha parlato del percorso intrapreso per portare sullo schermo la saga della Principessa delle Amazzoni, e di come sia stato fondamentale l'apporto di Wonder Woman all'attuale cinema di genere: "So che quando stavamo realizzando il nostro film, ciò di cui si parlava pubblicamente era di come avremmo fallito. Tutti davano per scontato che avremmo fallito, e che nessuno sarebbe andato a vedere un film del genere".

"Ho pensato che non avesse senso questa cosa. E per fortuna non me ne sono curata... Perché ora ne vedo parecchi in fase di sviluppo. Il successo e i soldi mandano un grande messaggio al mondo, e sono davvero grata che sia stato qualcosa che è appartenuto anche a noi, e non solo, perché sì, è fantastico, ma così abbiamo potuto mostrare al mondo che è possibili con le pellicole che hanno delle donne come protagoniste assolute".

E a proposito di protagoniste assolute... Il terzo film di Wonder Woman avrà di nuovo Diana al centro dell'attenzione, o ci si può aspettare che in futuro questa si ritrovi a condividere lo schermo (e la pellicola) con un altro headliner, che sia come alleato o come avversario?

"Mmmh non credo. Lì fuori ci sono persone che stanno realizzando degli ottimi film mash-up, ma non è esattamente il mio stile" afferma Jenkins "Adoro raccontare una storia al singolare e dalla grande potenza".

"Certo non si sa mai, e se dovesse esserci qualcosa in grado di farci riflettere su, qualcosa di intrinseco alla storia e che renderebbe necessario un simile risvolto... Ma non lo farei se non per questa ragione" conclude.

Vedremo dunque cosa accadrà in futuro. Intanto, Wonder Woman 1984 si prepara a debuttare al cinema e su HBO Max, e se la critica ci ha visto giusto, sarà davvero un film da non perdere.