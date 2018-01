Wonder Woman esclusa dagli Oscar? Gal Gadot ha la riposta perfetta!

ha "regalato" un tocco di classe con la risposta perfetta che ha dato dopo aver appreso dell'esclusione di Wonder Woman dalla cerimonia organizzata dall'Academy per gli Oscar 2018.

Dopo l'annuncio delle nomination per il 2018 - all'inizio di questa settimana - in molti sono rimasti estremamente (e positivamente) colpiti dal fatto che Logan, un cinecomic, abbia ottenuto la candidatura come miglior adattamento cinematografico; tuttavia molti altri hanno storto il naso perché avrebbero voluto vedere Diana di Temyscira tra i candidati agli Oscar. Del resto, il cinecomic diretto da Patty Jenkins, non solo ha guadagnato benissimo al box-office, ma ha anche ottenuto premi dall'American Film Institute e dalla Producers Guild of America.

Durante un'intervista rilasciata a E!, Gal Gadot ha detto come la pensa su questa esclusione dagli Oscar:

"Mi sono molto commossa e sono rimasta assolutamente colpita dai feedback di tutte le persone che sono rimaste deluse dal fatto che Wonder Woman non abbia ricevuto la nomination. Ma certamente non abbiamo mai nemmeno pensato di fare il film per ottenere quel risultato. Penso che non si possa avere tutto. Abbiamo fatto questo film ed è stato ricevuto in un modo così meraviglioso che credo sia normale voler restare semplicemente umili e riconoscenti; e poi faremo un altro film, quindi chi lo sa? Forse sarà per il prossimo! "

Che ne dite? Classy! Wonder Woman è disponibile nelle versioni Home Video e potremo vedere il secondo capitolo in sala a partire dal 1 novembre 2019.