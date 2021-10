Wonder Woman: l'eroina DC di Gal Gadot entra nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame

A pochi giorni dalla conferma di Wonder Woman 3, arriva la notizia che la supereroina DC Comics interpretata sul grande schermo da Gal Gadot entrerà ufficialmente nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame.

In occasione dell'80esimo anniversario di Wonder Woman, DC, Warner Bros. Global Brands and Experiences e WarnerMedia hanno svelato i piani per una celebrazione globale dell'iconica super eroina. Per onorare la tradizione che la principessa Diana di Themyscira rappresenta dal 1941, oggi giovedì 21 ottobre Wonder Woman verrà inserita nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame, nel corso di una cerimonia virtuale. Inoltre, la DC continuerà a celebrare l’80esimo anniversario di Wonder Woman e l'impatto del suo personaggio su fumetti, cinema e televisione proponendo una straordinaria offerta editoriale, collaborazioni, uscite speciali e varie iniziative.

Wonder Woman sarà celebrata in Italia per il suo anniversario attraverso una collaborazione con il Gruppo 24 Ore, con la mostra “WONDER WOMAN. Il mito” ospitata a Palazzo Morando, a Milano. La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 novembre 2021 fino al 20 marzo 2022: il progetto esplora il personaggio di Wonder Woman e i suoi 80 anni di storia, con un approccio interdisciplinare che tocca più ambiti, dall'illustrazione al fumetto e al cinema, dalla cultura popolare alla moda. Il percorso espositivo sarà articolato in sezioni che mescolano fumetti e tavole originali, videoinstallazioni, costumi e oggetti di scena dell'universo cinematografico.

I fan di tutto il mondo potranno anche continuare a celebrare la sua eredità come icona della cultura pop e fonte di ispirazione attraverso ‘Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular’, una pubblicazione da collezione che riunisce alcuni dei più grandi narratori di fumetti e dell’intrattenimento.

Nel frattempo, rivivete le più recenti avventure cinematografiche di Wonder Woman attraverso le nuove edizioni dei film di Zack Snyder.