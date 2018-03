Wonder Woman dolceamara: Lynda Carter riceve la "stella" e afferma di aver subito molestie

La famosa attrice, che ha interpretato l'iconico personaggio di Wonder Woman nella serie televisiva degli anni '70,ha dichiarato di aver subito molestie sul set. Oggi arriva anche la notizia che la Carter avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Quando la molestia avvenne - sul set di Wonder Woman, la serie - Lynda Carter fu in grado di assicurarsi che la Warner Brothers agisse contro uno dei suoi molestatori. Nonostante l'attrice non abbia fatto il nome della persona verso la quale le accuse vennero rivolte, ha dichiarato che, in quel momento, visto che la giustizia stava facendo il suo corso, non c'era molto da aggiungere.

"Non posso aggiungere nulla. Vorrei poterlo fare. Ma non c'è niente che legalmente potrei aggiungere a quanto accaduto. Sono solo un'altra faccia nella folla. Vorrei poterlo fare, e se potessi lo farei. E ne parlerei. Ma finirebbe per riguardare me e non le persone che possono parlarne. Non voglio che si presti l'attenzione su di me, non riguarda me. Si tratta di lui, che è stato un sacco dell'immondizia. Quindi, legalmente, non posso fare nulla. Se potessi, vorrei ... Non è una novità per noi [donne], ma è una novità per voi [uomini]. Abbiamo cercato di dirvelo. Abbiamo cercato di raccontarvi tutto per molto tempo e non avete ascoltato."

Per quanto riguarda la stella sulla Hollywood Walk Of Fame, l'attrice verrà insignita di questo onore il 3 aprile prossimo, come riportato ufficialmente da Variety, il cui tweet potete vedere qui sotto.